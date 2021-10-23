37 неделя: Анастасия Костенко не может дождаться рождения сына

Жена футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко – разметила в последних Stories личного микроблога кадры с выпячивающим животом. Беременная знаменитость на 37 неделе призналась, что не может дождаться появления малыша.

Напомним, в середине осени этого года Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов должны стать родителями в третий раз. После рождения двух дочерей Евы и Миланы знаменитости ждут сына.

Вот только малыш не спешит появиться на свет. Анастасия рассказала, что муж предсказал рождение малыша 23 октября. Поскольку сам Тарасов играет под 23-м номером. Однако Анастасия все еще ходит с большим животом в ожидании чуда.

«37 неделя. Дима, и почему твое предсказание не сбывается?», – поинтересовалась у избранника Костенко.

Анастасия Костенко еще и успела потанцевать под строчки песни Юлианны Карауловой «А я всю жду тебя. Сижу и жду тебя». Композиция оказалась как никогда актуальной для модели.

Напомним, ранее актриса Ирина Медведева стала мамой во второй раз.

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