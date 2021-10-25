Дмитрий Тарасов не увидится со старшей дочкой в ближайшее время

Дмитрий Тарасов готовится стать отцом в четвертый раз. Долгожданного сына футболисту в ближайшее время родит модель Анастасия Костенко. У супругов уже есть две дочки — Милана и Ева. Также спортсмен наладил отношения с дочерью от первого брака, Ангелиной. Однако в ближайшее время он не будет с ней видеться.

Все дело в том, что Ангелина с мамой уезжает в Сочи. Об этом Оксана Тарасова заявила в своем инстаграме.

«Мы улетаем в Сочи. Надеюсь, все не закроют с концами», — написала Оксана.

Напомним, ранее бывшие супруги не могли наладить контакт из-за выплаты алиментов. Но в последнее время футболист стал проводить больше времени с Ангелиной.

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