Поддержала мужа: чрезмерно худая Снигирь вышла в свет с Цыгановым

Накануне в Москве прошла премьера фильма «Медея» режиссера Александра Зельдовича. Главную роль в нем сыграл Евгений Цыганов. На показе он появился вместе с женой Юлией Снигирь.

Брюнетка поразила собравшихся чрезмерной худобой. Юлия позировала в синем пиджаке в крупную клетку. Его она накинула поверх белой рубашки. Образ дополнила брюками дудочками и сумкой Prada.

Напомним, ранее Снигирь признавалась своим фанатам, что в школе ее всегда дразнили из-за чрезмерной худобы. Именно по этой причине она стеснялась носить короткие юбки.

Добавим, что 38-летняя Снигирь и 42-летний Цыганов вместе уже шесть лет. Пара воспитывает сына Федора.

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