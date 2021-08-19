«Копия папы»: Юлия Снигирь показала подросшего сына Евгения Цыганова

Телеведущая Юлия Снигирь разместила на личной страничке в Instagram совместное фото с ребенком от актера Евгения Цыганова. Отметим, что свежий кадр вызвал бурное обсуждение в Сети.

Дело в том, что пятилетний сын Снигирь напомнил фанатам актрисы маленького Цыганова-старшего. Федя позировал вместе с мамой. Мальчик в худи цвета охры обнял Юлию за шею и улыбался во весь рот. Темные волосы из-под капюшона, как и широкая улыбка, заменили фолловерам Снигирь ДНК-тест. Они остались приятно удивлены сходством Евгения Цыганова и его восьмого ребенка.

«Любовь», — подписала Юлия снимок с радостным сыном.

Поклонники Снигирь полюбовались картиной семейной идиллии и оставили в комментариях под фото актрисы слова восхищения:

«Потрясающая теплая фотография», «Юлечка, вот вроде бы все черты лица ваши, а похож на папу. Как так?!», «Он любил конфеты, а она — его», «Вылитый Цыганов», «Копия папы».

Напомним, помимо сына Федора, у Евгения Цыганова есть еще семеро детей от первого брака с актрисой Ириной Леоновой.

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