«В школе дали такую кличку»: Снигирь вспомнила, как в юности стеснялась худых ног и белой кожи

Юлия Снигирь блистает в кино и сериалах, красуется на рекламных постерах, дает интервью и участвует в фотосессиях. К тому же она обрела счастье рядом с Евгением Цыгановым, от которого родила сына Федю. Сложно поверить в то, что в юности актриса сталкивалась с буллингом. Оказывается, в школе Юлии дали кличку, назвав ее худышкой. Из-за этого Снигирь никогда не носила мини-юбки, она очень стеснялась своих стройных ног и слишком бледной кожи. Но все меняется. И сейчас актриса на вершине, она звезда кино, которую любят и восхваляют.

«Был такой бразильский сериал (страшно популярный в моем детстве, но я не помню его название, — Прим. ред.), там одну из героинь называли худышкой. И в честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи. Не знаю, что случилось — может, возраст (а может, роль Маргариты так подействовала), но я освободилась от этой клички. Меня это больше не травмирует. Я себе нравлюсь», — призналась актриса.

А вот поющая телеведущая Ольга Бузова в недавнем интервью призналась, что родители растили ее как маленькую принцессу. В детстве будущая звезда была очень послушным и спокойным ребенком. Правда на ночевки и девичники к подружкам Бузова в подростковом возрасте не ходила. Поэтому артистка всегда ночует дома. Даже в свои 35 лет она засыпает в своей постели, а не где-то в гостях на вечеринке.

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