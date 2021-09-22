«Будто 20 лет назад»: Снигирь показала помолодевшего Цыганова

В эти дни в Сочи проходит «Кинотавр». В числе гостей кинофестиваля оказалась Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым. В своем инстаграм она поделилась снимками с мероприятия.

«Не была на «Кинотавре» 8 лет. И сразу с корабля на бал — премьера фильма «Нуучча». Изысканное, ни на что не похожее кино», — написала Снигирь.

Для выхода в свет Юлия выбрала белый костюм с юбкой плиссе и кремовые туфли-сетку. Образ завершила сумкой Dior. При этом актриса отметила, что предстала без макияжа. Но фанатов больше заинтересовал внешний вид Евгения Цыганова. На фото актер выглядел как минимум на 20 лет моложе – стройный и подтянутый.

«Какие вы красивые! Евгений прям помолодел. Цыганов будто 20 лет назад», — писали пользователи Сети.

Напомним, Снигирь и Цыганов стали супругами в 2016 году. Они воспитывают сына Федора.

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