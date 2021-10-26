Стриженова в платье оттенка тыквы в пол и с буфчатыми рукавами устроила танцы за кулисами

Екатерина Стриженова поддержала тренд на оттенок тыквы, который озвучила Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Стилист также выделила такие актуальные тона, как желтый, серый, белый, розовый, фуксии, зеленый с подтоном серого под названием «спелая груша».

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Екатерина Стриженова появилась в платье в пол модного оттенка с буфчатыми рукавами на праздничном концерте в честь 90-летия Росрезерва.

«Запасы создавать, дабы возможность была выдержать осаду в течение трех лет и ежегодно одну треть освежать», — так велел Иван III еще в XV веке. Уже тогда государство учредило Житный приказ, который занимался заготовкой и хранением хлебных запасов! Нужно ли говорить, как важно иметь НЗ на случай самых страшных катастроф и чрезвычайных ситуаций, приходить на помощь людям в трудную минуту. Росрезерву исполнилось 90 лет, лучшие получили государственные награды! Нам с Романом Будниковым доверили провести это большое мероприятие. Все участники сдавали тесты и «больше трех» за кулисами не собирались», — рассказала в личном блоге ведущая.

Вдохновленная праздником Стриженова была на концерте в приподнятом настроении, а когда услышала за кулисами народную песню, не удержалась и пустилась в пляс.

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