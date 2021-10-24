Горячий тренд осени: Стриженова вышла на шопинг в тотальном образе с пальто кляйновского синего оттенка

Екатерина Стриженова поддержала суперхит этой осени – одежду в кляйновском синем цвете. Этот сочный оттенок стремительно ворвался на модные подиумы сезона, проявившись как в одежде, так и в обуви.

Ведущая облачилась в монохромный комплект, выбрав в ярком актуальном тоне пальто и платье.

Отметим, что на этот сочный вариант синего ранее советовала обратить внимание Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Она уверена, что тон хоть и весьма заметен, не потеряет своей актуальности никогда, поэтому является хорошей инвестицией средств. Кроме того, он подходит женщинам всех возрастов: и юным модницам, и в возрасте.

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