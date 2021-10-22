Рекомендовал Васильев: Стриженова предстала в Останкино в жакете самого модного цвета

На Первом канале Екатерина Стриженова старается появляться в трендовых вещах.

Екатерина Стриженова внимательно следит за трендами, стараясь появляться перед зрителями в актуальных образах. На сей раз ведущая предстала в Останкино на съемках в жакете желтого цвета, который Институт Pantone назвал самым главным в этом году (наряду с серым).

Эксперты решили, что данный тон как никакой другой отражает желание людей в период пандемии насладиться солнечным светом и получить ощущение праздника.

При этом российская звезда выбрала разбеленный оттенок желтого – цвет омлета или гоголя-моголя, который Александр Васильев рекомендовал в этом сезоне Он небанальный и смотрится освежающе в образах.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.