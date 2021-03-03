«Это то, что вам будет нравиться весной»: Хромченко назвала главные оттенки сезона

Среди них были и те, что обозначил Институт цвета Pantone.

Эксперты Института цвета Pantone провозгласили оттенками этого года желтый и серый. Они посчитали, что данные тона, как никакие другие, отражают настроение современности: грусть по пандемии и мечту о солнце и радости. Однако вполне логично, что этими двумя цветами модницы и модники не ограничатся.

Эвелина Хромченко на Первом канале в эфире «Модного приговора» расширила этот список, представив главные оттенки сезона. В нем, конечно же, оказались серый и желтый, но нашлось немало других очень любопытных цветов, например, зеленый с серым подтоном в оттенке «груша».

«Это ровно то, что вам будет нравиться поздней весной и ранним летом. Имеет смысл присмотреться к этому цвету, несмотря на то что он не всем идет. Поэтому наши стилисты и снабдили нашу красавицу-модель чем-то ярким около лица», — сказала ведущая.

Она обратила внимание на два оттенка красного — алый и бордовый, — которые теперь модно сочетать в истории одного комплекта. Заметила, что по-прежнему актуальны белый, розовый, фуксии и яркий оранжевый.

«Раньше сочный оранжевый был плотнее. Теперь это жизнерадостный цвет тыквы, который будет очень желанным весной и летом 2021 года», — уточнила Эвелина.

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