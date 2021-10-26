Прильнула к отцу с поцелуем: Игорь Крутой поделился нежными кадрами с дочкой Сашей во время отдыха в Израиле

Игорь Крутой с большим трепетом и нежностью относится к своей младшей дочери Саше. Между звездным отцом и его наследницей особая связь.

О ней Игорь Крутой говорил, когда поздравлял Сашу с днем рождения публично, в своем микроблоге.

А теперь маэстро поделился видео, которое доказывает, что и Саша относится к своему папе с большою любовью и теплотой. В кадре Саша Крутая целует и обнимает Игоря Яковлевича, а тот млеет от проявления дочерней любви и ласки.

«В моем расписании оказалось несколько свободных дней, и мы с семьей решили провести их в Израиле, посетить исторические места, да и просто погреться на солнышке…» — подписал видео Игорь Крутой.

Помимо дочери Александры, в кадр попал также сын Игоря Крутого от первого брака Николай, жена маэстро Ольга Крутая и родная сестра Алла.

«Какие же вы классные. Крутая семейка! Храни вас всех бог!», «Игорь Яковлевич, Израиль наполнен красотой и духовностью, место силы. Какой вы молодец, что поехали!», «Новых вам впечатлений, уюта и тепла Замечательного вам отдыха, прекрасных впечатлений и гармонии в душе. Мы с вами», — отозвались подписчики на пост Игоря Крутого.

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