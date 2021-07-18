«Мечтаю танцевать с тобой на свадьбе»: Игорь Крутой публично обратился к дочери Александре

Именитый музыкант Игорь Крутой опубликовал на своей страничке в Instagram проникновенное обращение к дочери Александре.

Восемнадцатого июля девушка отмечает свое совершеннолетие, и тронутый этим фактом звездный отец, не поскупился на нежные слова и признания в адрес своей наследницы.

«Сегодня ровно 18 лет, как я тебя увидел впервые, и ты вошла в мою жизнь, в мою каждую клеточку, в мои мысли, сердце и душу навсегда! Нет минуты, чтобы я с тобой не общался бы мысленно, не мерил бы по тебе свои поступки. Ты — смысл моей жизни, моего творчества, моего бытия», — обратился к дочери Саше Игорь Крутой.

Он признался, что гордится своей наследницей, тем, каким добрым и отзывчивым человеком выросла Александра. А еще – тем, что она очень похожа на него. Игорь Крутой добавил, что мечтает увидеть рядом с дочерью достойного человека, который будет любить ее всем сердцем, а она – непременно отвечать ему взаимностью.

«Конечно, я мечтаю танцевать с тобой на твоей свадьбе, я хочу дождаться и нянчить твоих детей, хочу видеть тебя улыбающейся, потому что второй такой улыбки нет в мире», — написал Игорь Крутой.

Поздравление он сопроводил видео, на котором запечатлен с дочкой Сашей. Музыкальным сопровождением к нему стала песня, которую Игорь Крутой написал специально к появлению дочери на свет, — «Колыбельная Сашеньке».

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