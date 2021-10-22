«Я был счастлив»: Игорь Крутой похвастался новой государственной наградой

Торжественное вручение из-за пандемии перенеслось на осень 2021 года. Хотя указ был подписан еще два года назад.

Артист Игорь Крутой похвалился орденом Александра Невского, который получил совсем недавно. Об этом знаменитость рассказал в личном микроблоге.

Отметим, что Игорь Яковлевич должен был получить государственную награду еще два года назад. Но из-за пандемии полюбоваться воочию блестящим орденом композитору удалось только осенью этого года.

«Сегодня у меня очень приятный и радостный день – Сергей Владиленович Кириенко вручил мне орден Александра Невского! Президентский указ вышел еще два года назад, но из-за пандемии вручение состоялось только сегодня…» — заявил Крутой.

«Я был счастлив от того, в какой компании получал сегодняшнюю награду — Олежек Газманов, Машенька Миронова, Тамара Гвердцители, Юра Башмет, Дима Харатьян и много других достойных людей. Особенно был рад награждению замечательного доктора Сергея Васильевича Царенко, сделавшего очень много для спасения Сани Серова», — добавил композитор.

Напомним, ранее Игорь Крутой обвинил жену во флирте с Николаем Басковым. Пока композитор любовался природой солнечной Турции, натуральный блондин засмотрелся на избранницу Крутого.

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