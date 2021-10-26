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Какие пальто толстят даже стройных дам, назвала Эвелина Хромченко

Иногда с модным оверсайзом стоит быть осторожнее.

Какие пальто толстят даже стройных дам, назвала Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Globallookpress.com

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о тренде на оверсайз. Александр Васильев и Эвелина Хромченко уверены, что он будет востребован еще лет десять, поскольку женщины стали больше любить удобство, чем красоту.

Кроме того, многие модницы оценили другое качество оверсайза — его способность визуально скрывать лишний вес, обычно одежда этого стиля стройнит. Но, как оказалось, это работает не всегда. По словам Александра Васильева, безразмерность окажет совершенно обратный эффект, если надеть сразу несколько огромный вещей.

Важен и материал, из которого сшит наряд оверсайз. Например, если хрупкая женщина наденет пальто из жесткой ткани, оно встанет на ней, как кокон и зрительно увеличит фигуру, превратив в пышку. Именно с таким неудачным пальто составил образ «народный стилист», прибавив стройной гостье шоу несколько размеров.

 

Мешковатый образ. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

«Такие конструкции нужны для более высоких женщин и имеющих размер plus-size», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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