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Рекомендовала Хромченко: Асмус показала платье, которое впечатляет мужчин с первого взгляда

Наряды в красных тонах обладает чарующим воздействием на сильную половину человечества.

Рекомендовала Хромченко: Асмус показала платье, которое впечатляет мужчин с первого взгляда
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Красные оттенки в этом сезоне очень популярны, об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Дамы всех возрастов с удовольствием примеряют алые пальто, жакеты и платья.

И если пальто является горячим трендом осени, который может сойти на нет, а жакет ко многому обязывает, то красное платье – это та вещь, которая должна быть у каждой женщины. В этом уверена ведущая «Модного приговора». Ведь оно прокладывает самую короткую дорожку к сердцу мужчины. Сильная половина человечества мгновенно реагирует на него, а в какое русло пустить это внимание — уже должна решить женщина.

Кристина Асмус нередко использует красные тона в своем гардеробе, есть в нем и красное платье. Образ в нем актриса показала в личном блоге. Она выбрала вечернюю модель в пол из мерцающей ткани.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

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