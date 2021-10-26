Рекомендовала Хромченко: Асмус показала платье, которое впечатляет мужчин с первого взгляда

Красные оттенки в этом сезоне очень популярны, об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Дамы всех возрастов с удовольствием примеряют алые пальто, жакеты и платья.

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И если пальто является горячим трендом осени, который может сойти на нет, а жакет ко многому обязывает, то красное платье – это та вещь, которая должна быть у каждой женщины. В этом уверена ведущая «Модного приговора». Ведь оно прокладывает самую короткую дорожку к сердцу мужчины. Сильная половина человечества мгновенно реагирует на него, а в какое русло пустить это внимание — уже должна решить женщина.

Кристина Асмус нередко использует красные тона в своем гардеробе, есть в нем и красное платье. Образ в нем актриса показала в личном блоге. Она выбрала вечернюю модель в пол из мерцающей ткани.

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