«Напоминают древние элементы тюрьмы»: какие украшения носят этой осенью, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала рассказала, какие украшения стали хитом этой осени. Актуальны крупные цепи в самых возможных вариациях.

Модное ожерелье в виде крупной цепи цвета «металлик» представили на подиуме проекта, украсив им шею героини фэшн-преображения. При этом наряд участницы шоу был совсем не неформальным, она была облачена в коктейльное платье с пышной юбочкой Х-силуэта.

«Цепи в нынешнем сезоне очень активны. Вы можете эту цепь обмотать вокруг руки, несмотря на то, что цепь большая, а ручка маленькая. Нынешний сезон как раз любит такие крупные здоровенные цепочки. В сезоне очень много браслетов, чокеров, которые напоминают древние элементы тюрьмы», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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