Советовала Хромченко: Пегова предстала в платье, на которое мужчины реагируют как пчелы на мед

Тренд на такие наряды сейчас активен, но уже вряд ли когда-либо сойдет на нет.

Актриса Ирина Пегова получила наградной знак «Чайка» за многолетнее служение Московскому Художественному театру имени Чехова. Такую же награду получил Игорь Верник.

На торжество по случаю вручения знака Ирина Пегова пришла в маленьком красном платье. Как рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», такие модели в настоящее время очень актуальны и уже никогда не выйдут из трендов. Эти платья приобрели уже ровно такой же статус, как и знаменитое шанелевское маленькое черное платье.

Хромченко убеждена, что каждая женщина должна иметь в своем гардеробе красное платье, ведь это самый простой и быстрый способ привлечь к себе внимание. Тем более мужчины реагируют на него как пчелы на мед.

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