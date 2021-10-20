«Девочка Gucci»: Топурия показала подросшую дочь с яркой помадой на губах

Шестилетняя Оливия в этом году отправилась в предшколу.

Кети Топурия этой осенью отвела свою шестилетнюю дочь Оливию в предшколу элитной гимназии имени Е.М. Примакова, где обучение проходит на двух языках — русском и английском.

Учебное заведение такого уровня, безусловно, налагает определенные обязательства на детей и их родителей. Однако Оливия, как всякий ребенок, в свободное время любит подурачиться. И, как любая юная особа, наследница знаменитости обожает представлять себя взрослой, экспериментируя с макияжем.

Кети Топурия показала в личном блоге видео, на котором ее дочь кокетничает под музыку, накрасив губы яркой помадой и украсив глаза сиреневыми тенями. В песне звучат строки: «Девочка Gucci, девочка Prada».

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