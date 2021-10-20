5 браслетов, 3 кулона, 2 кольца и часы из золота: Топурия надела все лучшее сразу на борту частного самолета

Звезда отправилась в путешествие вместе с дочкой.

Кети Топурия запечатлелась на борту частного самолета в простом динамичном луке. Звезда примерила белый топ на тонких лямках и голубые джинсы. Однако свой скромный лук певица дополнила весьма впечатляющим количеством ювелирных украшений.

На одной ее руке оказались крупные золотые часы, на второй – пять браслетов. На безымянном пальце правой руки знаменитости красовались два внушительных колечка.

Шею Кети Топурия украсила тремя кулонами на тонких цепочках. А в ушке, которое было видно на обнародованном фото – три серьги.

Отметим, что артистка не только сама хорошо зарабатывает, но и замужем за состоятельным бизнесменом Львом Деньговым. Он занимается строительным бизнесом, политикой и общественной деятельностью.

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