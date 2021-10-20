Уже уверенно сидит: Кети Топурия запечатлела восьмимесячного сына в домашней обстановке

Кети Топурия является популярной певицей. Уже много лет она выступает в составе группы «А’Студио». Многие поклонники ее любят не только за необычный тембр голоса, но и особое чувство стиля. Когда артистка стала носить наряды оверсайз, ее сразу заподозрили в беременности. В прошлом году она вышла замуж за дипломата Льва Деньгова. А в начале этого года звезда родила сына Адама.

От прошлых отношений у Кети уже есть дочка Оливия. Певица любит наряжаться с ней в одном стиле. Девочке только шесть лет, но она уже ходит в первый класс. Летом наследники путешествовали вместе с мамой и побывали на ее родине в Грузии. Обычно артистка редко показывает сына. Но на этот раз Топурия решила показать, как подрос Адам. В кадре мальчик сидит с игрушками у телевизора и настоящего камина.

Поклонники заметили, что малыш не только научился сидеть. У него отросли темные волосы. Многие восхитились восьмимесячным сыном Кети. «Кокой пупсик», «Ой, как вырос», «Такой большой уже», «Как он быстро растет», «Сидит малыш, уже такой крепыш», «Кети, ну это такое счастье», «Как у вас дома красиво», «Мальчик чудесный», — прокомментировали кадры подписчики.

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