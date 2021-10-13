«Мы расстаемся»: Ирина Агибалова сообщила, что уезжает от мужа

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова написала в микроблоге пост в духе новых веяний инстаграм-блогеров – с громким заголовком и интригой.

«Мы расстаемся, — сообщила Ирина Агибалова под совместным фото с мужем. — Расстаемся на целых полтора месяца. Мы так долго никогда не были друг без друга. Но так нужно и мы это понимаем».

Ирина Александровна добавила, что после сторис, в которых она сообщила о том, что поедет в Москву одна, а муж Юрий останется на Кипре в особняке, ей начали задавать вопросы, все ли у них в семье в порядке.

«Мы не разводимся, — уточнила Ирина Агибалова. — Пока, по крайней мере, в планах нет. Просто так требуют дела насущные. Мы, как это у нас всегда принято в семье, сели за стол и прикинув все за и против, решили, что это оптимальный вариант в сложившихся реалиях».

Ирина Александровна какое-то время побудет в Москве, где у них с мужем есть квартира неподалеку от дома, в котором живет старшая дочка пары Ольга с семьей. А затем телебабушка вернется на Кипр.

Напомним, с недавнего времени семья Агибаловых живет на две страны – Россию и Кипр.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.