Вся надежда на сына: Ирина Агибалова показала единственную пока красавицу-внучку

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова надеется, что в их семье будут еще девочки.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова — мама троих детей, у нее две взрослые дочери Рита и Ольга, которые подарили ей трех внуков и внучку.

У Ирины Агибаловой есть еще сын Олег. Молодой человек пока не женат и не обзавелся наследниками.

В микроблоге Ирина Агибалова разместила фото, на котором запечатлелась со своей единственной пока внучкой, семилетней Бэллой — дочкой Риты Агибаловой.

«Одна внучка и трое внуков. Интересно, будут еще в нашей семье девочки, или Бэлла останется единственной принцессой?» — задалась вопросом под фото Ирина Агибалова.

Ей тут же ответила в комментариях старшая дочка Ольга — мама двух мальчиков.

«Мы с Ритой все, так что все вопросы к Олежке», — написала Ольга Гажиенко.

Подписчики высказали сожаление, ведь они так мечтали увидеть Ольгу еще и в роли мамы девочки. К тому же они уверены, что та родилась бы красавицей.

Напомним, Ирина Агибалова с мужем Юрием минувшим летом переехали жить на Кипр, поближе к младшей дочери Рите и теперь часто видятся с ней и внуками Бэллой и Митей.

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