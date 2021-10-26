Сладкая дынечка: Кошкина вышла на прогулку в шелковом халатике, сексуально раскрыв аппетитную грудь

Звезда шоу «Однажды в России» в настоящий момент отдыхает с папой на Мальдивах.

Яна Кошкина улетела в отпуск на Мальдивы со своим папой. Правда, в Сети поклонники сразу же стали подозревать, что это не папа, а «папик», уж больно откровенно себя ведет артистка рядом с родственником.

Накануне она и вовсе снялась без бюстгальтера для личного блога, утверждая, что фотографирует ее в этот момент отец. Многие фолловеры звезды шоу «Однажды в России» не поняли ее поступка. Тем не менее, если внимательно проследить за stories Instagram Яны Кошкиной, становится понятно, что она действительно отдыхает с родителем, а сексуальность юмористки — просто ее второе я.

Последняя публикация Кошкиной в личном блоге не стала исключением. Яна рассказала, что отправилась с папой на прогулку, чтобы устроить фотосессию. Знаменитость для этого примерила шляпку и шелковый халатик, который мгновенно эротично распахнулся и показал публике во всей красе ее сочную грудь.

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