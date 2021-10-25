«Сама в шоке»: Кошкина сняла лифчик и дала папе сфотографировать себя

Кое-кто из поклонников заподозрил, что Яна Кошкина улетела на Мальдивы не с отцом, а с «папиком».

Яна Кошкина рассказала своим поклонникам, что улетела в отпуск вдвоем с папой. Звезда шоу «Однажды в России» была не слишком оригинальной и выбрала для своего путешествия Мальдивы.

С островов знойная брюнетка пообещала выставлять в социальные сети снимки. И свое слово сдержала, однако многие удивились, что эти кадры – один сексуальнее другого и не сильно-то похожи на семейные снимки. Масла в огонь подлило последнее фото в Instagram Яны Кошкиной, на нем артистка сняла бюстгальтер и томно завернулась в полосатое пляжное полотенце, оставив обнаженную спину. Снимок выглядел очень эротично.

«Папа – отличный фотограф», — написал один из фолловеров. «Сама в шоке», — ответила Яна. «Может папик?», «Может я конечно что-то не понимаю, но как можно при отце так фотаться?», «Считаю странным, когда отец в таком виде может сфотать дочь!», «Для меня это треш», — отреагировали пользователи.

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