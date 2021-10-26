Сама не спит и другим не дает: обнаженная Яна Кошкина подразнила снимком из спальни

Актриса комедийного шоу «Однажды в России» Яна Кошкина – девушка видная. Она не только может похвастаться своим талантом перевоплощаться в самых разных героинь, но и обладает красивой внешностью и рельефной фигурой.

За жизнью Кошкиной в Instagram следят уже больше миллиона фанатов. Но красотка радует новым контентом нечасто. Правда, сейчас пообещала исправиться: она улетела отдыхать на Мальдивы и старается сдерживать данное слово.

Например, в stories жизнь забурлила. Яна Кошкина показала, какая природа окружает ее на острове, а также на ночь решила взбудоражить фолловеров пикантным снимком из спальни. Обнажившись, красотка невинно натянула одеяло на свой выдающийся бюст и скромно опустила глаза. Впечатляющее зрелище вряд ли кого-то оставило равнодушным.

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