Еще внушительнее: Яна Кошкина подчеркнула вельветовым бандо свой выдающийся бюст

Девушка и так обладает нескромным размером груди, но в таком наряде прелести стали казаться еще больше.

Актриса и телеведущая Яна Кошкина с появлением первого снега в Москве поспешила улететь на жаркий райский курорт. Вместе с отцом она выбрала Мальдивы и уже вовсю загорает на островах под ласковым солнышком.

Первое фото с отдыха красотка почему-то решила сделать в одежде. Звезда с выдающимися формами позировала папе в вельветовом комплекте, состоящем из топа-бандо и широких брюк. Верх за счет драпировки и структуры ткани визуально добавил объема и без того немаленькому бюсту очаровательной брюнетки.

Напомним, Яна Кошкина является одной из актрис шоу «Однажды в России», часто снимается в телесериалах, а также ведет музыкальную программу на Муз-ТВ.

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