Шапочка бини и худи цвета припыленной розы: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую модницу-дочку

Экс-участница реалити-шоу Саша Артемова рассказала о важном достижении своей наследницы.

Бывшая участница проекта «Дома-2» Саша Артемова воспитывает дочку, которой в сентябре исполнилось два года.

Малышка становится более разумной и самостоятельной. Саша Артемова похвасталась в микроблоге важным достижением девочки – она поняла, для чего нужен горшок.

«Ребят, жду ваших поздравлений. Как две недели, моя девочка усердно ходит на горшок! Подгузник одеваю только на улицу пока что и на ночь. У нас с горшком отношения были странные и непредсказуемые», — поделилась Саша Артемова.

Публикацию она проиллюстрировала снимками дочери, на которых та запечатлена облаченной в трендовый наряд.

На малышке джинсы, худи цвета припыленной розы, угги и шапочка бини. Саша Артемова обожает стильно наряжать дочку.

Напомним, модный эксперт Teleprogramma.pro Алсу Арна, оценивая образы наследницы Саши Артемовой, похвалила звездную маму за целостные и продуманные комплекты, отметив, что она одевает дочь, как взрослую.

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