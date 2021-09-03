«Лапушка сладкая»: Саша Артемова показала подросшую дочку, которая лихо управляется со столовыми приборами

Дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Евгения Кузина 19 сентября исполнится два года. Но звездная мама уже начала прививать малышке хорошие манеры.

Саша Артемова всегда стильно наряжает дочку на прогулки и учит ее есть самостоятельно столовыми приборами.

Так, крошка уже лихо управляется за столом, уверенно держал в руках вилку. Саша Артемова поделилась в микроблоге снимком, на котором ее наследница запечатлена сидящей за столом в нарядном платьице, на голове у девочки милый бантик, в руках она крепко держит вилку.

«Для ребенка достаточно научиться сначала пользоваться одновременно ножом и вилкой. То есть вилкой придерживать еду, а ножом резать. Ошибкой является использовать что-то одно. Даже это простое действие будет выгодно выделять малыша среди не только его сверстников, но и всех других», — рассказала Саша Артемова о правилах этикета под снимком дочери.

«У вас ребенок всегда красиво одет, со вкусом», «Сладкая такая», «Лапушка сладкая», — отреагировали на фото девочки подписчики Саши Артемовой.

Примечательно, что почти за два года жизни дочери Артемова не озвучила ее имя и не показала лицо, лишь однажды засветив случайно на видео в сторис микроблога.

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