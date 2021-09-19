От бунтарки до леди: 5 модных образов маленькой дочери Саши Артемовой из «Дома-2» с комментариями стилиста

В воскресенье, 19 сентября, дочери бывшей участницы «Дома-2» Саши Артемовой исполнилось два года. За это время молодая мама ни разу не показала лица малышки и не озвучила ее имени. Единственное, что с удовольствием демонстрирует Саша Артемова, это луки своей наследницы.

Оценила Сашину манеру наряжать дочку для Teleprogramma.pro эксперт моды, стилист Алсу Арна.

«Саша Артемова одевает свою малышку, как взрослую, потому что не существует сегодня отдельной детской моды, — отметила Алсу Арна в беседе с Teleprogramma.pro. — Но есть отдельные виды ткани, например, муслиновые, и бренды, использующие эти ткани, работают во взрослой стилистике. Мы сегодня детей можем одеть так же, как и взрослых, вплоть до аксессуаров — и сумочки, и обувь, и головные уборы будут точной копией взрослой моды».

Образ для осенней прогулки

Этот аутфит дочери Саша Артемова продемонстрировала в начале сентября, когда в Москве только-только похолодало.

«Образ выглядит особенно комфортным в первые дни осени и, конечно же, модным, — продолжила стилист Алсу Арна. — Не только потому, что является копией взрослого, тоже модного образа на осень, но и потому, что там расставлены такие тонкие акценты, как например, шапка бини. Это придает особую европейскую эстетику образу. По комфорту для ребенка идеальна толстовка, у которой есть капюшон. Он прикрывает шею, при необходимости его можно надеть на голову. Мягкие ткани позволяют ребенку активно двигаться, а светлые цвета задают определенное настроение, что важно для погоды осенью в средней полосе».

На прогулку летним вечером

Саша Артемова, показав фото дочери в этом образе, назвала ее «маленькой миледи».

«Модная блузка с большим воротником, дополненная жилеткой, смотрится очень стильно, классически, по-взрослому даже, — отметила Алсу Арна. — Единственное, брючки хотелось бы заменить на тоже что-то такое держащее форму. Можно даже оставить в этом невнятном сером цвете, но структуру хотелось бы другую. Здесь хорошо бы смотрелась юбка или объемные шорты с гольфами. Ботиночки в коричневом цвете поддерживают цвет волос. Это неплохо».

Трендовый образ – платье с принтом «мильфлер»

Саша Артемова нарядила дочку для летней прогулки и попала в точку – так в этом сезоне одевались только самые модные девушки.

«Многоярусное платье красного цвета в мелкий белый цветочек точь-в-точь повторяет трендовые платья, которые мы видели на практически всех модницах в этом сезоне, — оценила стилист Алсу Арна. — Чепчик великолепный, он придает особую изюминку этому образу и говорит о том, что перед нами все-таки маленькая девочка. И здесь обувь черного цвета смотрится уже лучше, чем на других фото. Но все-таки хочется цвета. Даже если плотность и закрытость обуви здесь вполне уместна, то цвет хотелось бы белый или красный, а вообще любой, хоть зеленый или коричневый, но только не черный».

Наряд для первых теплых дней

Этот стильный образ дочери в курточке из белого денима Саша Артемова продемонстрировала в середине мая, когда наступили долгожданные теплые деньки.

«Наикрутейший, моднейший образ – белая джинсовая куртка, панамка, высокие белые гольфы и сандалии в таких ярких акцентных цветах – идеальный лук для лета, для подвижных дерзких девчонок любого возраста, — похвалила наряд стилист Алсу Арна. — Это модно, удобно, безопасно. И голову от солнышка спрятали, и если ребенок активно бегает, рискуя упасть, то гольфики защитят его пальчики — если вдруг малышка упадет, они не собьются. Мама постаралась и нарядила дочку свежо, дерзко и безопасно».

Отдых на море

Этот аутфит наследницы Саша Артемова продемонстрировала летом, когда вместе с дочкой отдыхала в Сочи.

«Белый костюмчик с чепчиком смотрится уж больно невесомым, нежным, — отметила Алсу Арна. — При этом, закрытые черного цвета босоножки выглядят немного грузно. И совсем, на мой взгляд, не попадают в цвет гольфы такого элегантного взрослого оттенка. Их хотелось бы заменить на, может быть, ажурные носочки. В тандеме к ним смотрелись бы неплохо открытые босоножки. Чтобы поддержать горох костюмчика, они могли быть одного цвета с ним, но тканевые. Возможно, даже шелковые».

Резюме

«Саша одевает дочку по погоде, комфортно. Видно, что выдерживает образ полностью в определенном стиле — где-то она бунтарка в хулиганской кепке, в ярких сандалиях, а где-то она леди в элегантном пальто, в берете с помпоном. Где-то она романтичная малышка в воздушном рюшевом образе. Ребенок одет модно, и мама старается прививать малышке чувство стиля с детства, раз так тщательно выдерживает образ, используя ткани, созданные специально для малышей», — подвела итог Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем в Москве.

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