Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова накануне призналась, что осень с хмурой и холодной погодой нагоняет на нее тоску.

Звезда реалити-шоу уточнила, что примиряет ее с этим временем года только мысль о красивой фотосессии.

Бэкстейджем со съемок Саша Артемова поделилась в микроблоге. На фотосет Саша Артемова пришла вместе с дочкой.

В кадрах молодая мама зорко следит за тем, чтобы лицо девочки не попало на камеру – вот уже два года Саша Артемова показывает наследницу в микроблоге только спиной, либо прикрывает ее личико рукой.

«Научитесь бaлдеть от плохой погoды, от очередей, пpобок, проблем, любого негатива. Такой вот своего pода мазoхизм постепенно расчистит небо над вашим миpом», — посоветовала Саша Артемова подписчикам.

В кадре она продемонстрировала красивое сочетание цветов. Дочку Саша Артемова нарядила в одежду пастельных оттенков. А сама предстала в уютном белом пальто, голубых джинсах с рваным краем и казаках.

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