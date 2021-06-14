Загадочной смертью Цывиной заинтересовался председатель следственного комитета Бастрыкин

Ранее дочь актрисы опубликовала открытое письмо, в котором призвала главу СК разобраться в этой странной истории.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин лично заинтересовался историей с загадочной смертью актрисы Ирины Цывиной. Он поручил доложить ему о ходе проверки. Этим займется Главное следственное управление СК России по Москве.

Ранее дочь актрисы опубликовала открытое письмо, в котором заявила о сомнениях относительно истинной причины смерти своей матери. Она выражала недовольство тем, как работают следователи. Просила провести тщательное расследование обстоятельств ее гибели.

Напомним, что заслуженная артистка России Ирина Цывина ушла из жизни более двух лет назад. Это случилось в апреле 2019 года. На момент смерти ей было всего 55 лет. Мертвой ее нашел сын Евгений, который забеспокоился, что мать не выходит на связь, сообщают РИА «Новости».

Друзья отмечали, что Цывина незадолго до смерти жаловалась на свое психофизическое состояние. При этом близкие актрисы исключили, что она могла покончить с собой, потому что была воцерквленным человеком.

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