Собчак-ведущая, дорогой отель и звезды: как прошла свадьба экс-сенатора Вавилова и конкуристки Делуа

Светская львица Ксения Собчак стала ведущей на свадьбе 6о-летнего бывшего сенатора, замминистра финансов России и главы известной компании Андрея Вавилова и 24-летней Софи-Антуанетты Делуа — дочки основательницы мехового дома Юлии Делуа.

Гости гуляли на берегу озеро Комо в Италии. Это одно из самых живописных мест на земле. Здесь собрались многие звезды шоу-бизнеса и просто известные люди. Среди гостей можно было увидеть юмориста Максима Галкина, певицу Любовь Успенскую, блогеров Сабину Агаларову и Наталью Буткевич. Для гостей выкупили пятизвездочный отель, где сутки стоят 600 евро.

Любопытно, что во время свадьбы Собчак съязвила насчет разницы в возрасте молодоженов. Она отметила, что у Софи прекрасная мама. И девушке повезло, что ее муж познакомился сначала с ней, а не с родительницей. Иначе конкуристка, возможно, гуляла бы сегодня на чужой свадьбе.

Ранее актер Станислав Садальский анонсировал данную свадьбу. Он размещал в Instagram пригласительный билет на торжество, сообщает «Комсомольская правда».

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