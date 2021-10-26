Асмус сняла наращенные ресницы: как выглядит актриса с естественными глазами без туши

Кристина Асмус рассталась с театральным эффектом на веках ради новой роли в кино.

Кристина Асмус на многое готова пойти ради новых ролей в кино. Ранее она рассказала, что нарастила волосы и ресницы, чтобы сыграть гламурную диву. И уже успела приучить своих зрителей к такому образу девочки-конфетки.

И вот — новое кино и новый образ. На сей раз звезда «Текста» будет изображать монашку.

«Героиня — волонтер, поет в церковном хоре, исполняет послушание и потом принимает постриг», — рассказала Кристина.

Естественно, ни о каких наращенных ресницах речи быть не могло. Поэтому Асмус вновь пошла на бьюти-преображение, расставшись с театральным эффектом на глазах. Как она выглядит сейчас в образе невесты Христовой, артистка показала на фото в личном блоге.

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