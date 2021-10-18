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По советам Хромченко: Асмус умело вытянула ноги при помощи брючного костюма с открытыми щиколотками

На «Модном приговоре» рассказали, что такие наряды еще отлично стройнят фигуру.

По советам Хромченко: Асмус умело вытянула ноги при помощи брючного костюма с открытыми щиколотками
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус отметилась на публике с Юлией Пересильд в брючном красном костюме, который отлично прибавляет роста его хозяйке. Также такие наряды стройнят, утверждает Эвелина Хромченко.

Кристина Асмус и Юлия Пересильд. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Ранее ведущая «Модного приговора» на Первом канале предлагала зрительницам обратить внимание на подобные костюмы по нескольким причинам. Во-первых, однотонные комплекты с брюками хорошо вытягивают фигуру, зрительно делая ноги длиннее, а объемы меньшими. Во-вторых, оттенки красного обладают притягательным эффектом. И если есть желание произвести впечатление, стоит остановиться именно на них. В-третьих, брюки с открытыми щиколотками делают силуэт легче и в целом освежают, омолаживают образ.

Однако у красных облачений есть и минус – в них практически невозможно остаться незамеченной. Поэтому за своим поведением в публичных местах в алых образах нужно внимательно следить, не допуская оплошностей.

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