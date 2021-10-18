По советам Хромченко: Асмус умело вытянула ноги при помощи брючного костюма с открытыми щиколотками

На «Модном приговоре» рассказали, что такие наряды еще отлично стройнят фигуру.

Кристина Асмус отметилась на публике с Юлией Пересильд в брючном красном костюме, который отлично прибавляет роста его хозяйке. Также такие наряды стройнят, утверждает Эвелина Хромченко.

Ранее ведущая «Модного приговора» на Первом канале предлагала зрительницам обратить внимание на подобные костюмы по нескольким причинам. Во-первых, однотонные комплекты с брюками хорошо вытягивают фигуру, зрительно делая ноги длиннее, а объемы меньшими. Во-вторых, оттенки красного обладают притягательным эффектом. И если есть желание произвести впечатление, стоит остановиться именно на них. В-третьих, брюки с открытыми щиколотками делают силуэт легче и в целом освежают, омолаживают образ.

Однако у красных облачений есть и минус – в них практически невозможно остаться незамеченной. Поэтому за своим поведением в публичных местах в алых образах нужно внимательно следить, не допуская оплошностей.

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