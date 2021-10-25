Асмус облачилась в модный жакет с металлическими пуговицами, который идет только стройным

Кристина Асмус применила модный прием единства и борьбы противоположностей, сочетав в одном образе укороченный алый жакет с металлическими пуговицами в стиле Шанель, нарядные туфли с блестящим декором и повседневные укороченные джинсы будто бы с оторванным краем.

О том, что сейчас модно сочетать наряды их разных стилей, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Она же предупреждала дам, которые хотят поддержать тренд на укороченные жакеты об опасности, которую они в себе таят.

Дело в том, что укороченные жакеты отлично показывают талию и выделяют бедра. Но это является и плюсом, и минусом модели одновременно. Ведь далеко не всем типам фигур такой акцент нужен. Например, хрупкие дамы в жакетах до талии смотрятся великолепно, а вот корпулентные дамы должны выбирать их с осторожностью, ведь все рельефы тела в них выйдут на первый план.

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