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А где ресницы? Как выглядит Брежнева без фотошопа, макияжа и фильтров

Вера Брежнева показала лицо без прикрас своим поклонникам.

А где ресницы? Как выглядит Брежнева без фотошопа, макияжа и фильтров
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева в феврале этого года отметит свое 40-летие. Артистка старается вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физической культурой. Хотя признается – иногда она позволяет себе лишнее, например, в Италии обожает полакомиться местной калорийной пиццей.

Тем не менее, звезда хорошо выглядит и не стесняется показать свое лицо без прикрас. В личном блоге Вера Брежнева выставила фотографию без макияжа, накладных ресниц, фотошопа и компьютерного фильтра. Как у многих блондинок, у нее не было выраженных черных ресниц, однако ее голубые глаза ярко выделялись на фоне светлой кожи.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

К слову, ранее Вера Брежнева рассказывала, что не любит расчесываться и делает это далеко не каждый день. Ей также нравится, когда волосы после стрижки парикмахеры не укладывают, а просто сушат феном.

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