На смену маленькому черному: Хромченко назвала платье, на которое мужчины реагируют, как пчелы на мед

На подиуме проекта Первого канала «Модный приговор» представили маленькое красное платье на запах длины мини с шалевым смокинговым воротником.

Эвелина Хромченко предложила зрительницам взять подобное маленькое красное платье на вооружение. Ведь в нем сложно остаться незамеченной. К слову, в восторг от него пришел и муж участницы фэшн-преображения, который уже руки опустил от внешнего вида своей возлюбленной. Теперь же он глаз не мог от нее оторвать.

«Маленькое красное платье вошло в базу коктейльного нарядного гардероба столь же плотно, как маленькое черное. И у него столько же ипостасей, как у маленького черного платья. И оно точно так же может быть и откровенным, и совершенно целомудренным. Маленькое черное платье в сезоне осень-зима 2021/22 выглядит очень маленьким, оно реально очень микроскопическое и довольно часто крайне открытое, несмотря на сезон. Маленькое красное платье, наоборот, ведет себя очень хорошо на подиуме», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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