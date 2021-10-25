«Крайне модные»: Хромченко рекомендовала брюки свободного фасона с принтом из 90-х

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» уже говорила о тренде на брюки утрированной ширины и длины. Напомним, сейчас актуальны модели, которые буквально волочатся по земле.

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В них любая женщина, даже весьма больших достоинств, будет выглядеть более хрупкой, ведь лишние объемы и рельефы надежно спрятаны за большим количеством ткани. Хромченко признает, что брюки будут на улице мараться, если надевать их в грязь, однако этого момента вполне можно избежать. Да и женщина имеет право на некоторые неразумные поступки в пользу красоты.

В последнем выпуске шоу показали такие брюки, градус актуальности которому добавил принт «тай дай».

«Брюки крайне модные!» — восхитилась Эвелина Хромченко, увидев их.

Размытый рисунок «тай дай» в настоящее время на пике популярности, хотя придумали его далеко не сегодня. Те, кто пережил 90-е, наверняка, помнит его. Иногда модники того времени даже сами вываривали его при помощи народных рецептов, которые тогда тиражировались из уст в уста или печатались в местных газетах.

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