«Сценарий захватывающий»: Хромченко показала платье, в котором женщина точно привлечет внимание мужчины

На «Модном приговоре» в очередной раз попытались отучить женщин носить унылые джинсы, которые подчеркивают недостатки фигуры. Вместо них ведущие и стилисты предложили примерять платья или брючные костюмы с жакетами.
Эвелина Хромченко считает, что это хороший вариант, поскольку они визуально вытягивают силуэт, делая его стройнее и позволяют отказаться от подбора дополнительных деталей гардероба. А это, в свою очередь, спасает от возможных стилистических ошибок.
Если же женщина хочет безоговорочно обратить на себя внимание, она должна сделать ставку на красный цвет. Это касается и макияжа, и одежды. Алый тон на губы любит наносить и сама ведущая шоу.
«Если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, я использую ярко-красную губную помаду», — рассказала она.
Коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев заметил, что в нынешнем сезоне очень актуальны красные тотальные костюмы, которые пришли в гардеробы женщин вслед за белыми и черными монохромами.
«Тотальный красный цвет — один из трендов последних сезонов. Мужчины хорошо реагируют на тотальный красный», — заметил историк моды.
Ну, а платья алого оттенка действуют на сильную половину человечества, как та тряпка для быка — мимо они проходят с трудом.
«Вы знаете, женщина в супероблегающих джинсах явно ищет себе приключений, женщина, которая нарядилась в красное платье, совершенно не планирует остаться незамеченной и тоже рассчитывает на приключения. И, поскольку у всех женщин хорошо развито воображение, мы с вами сможем предположить, как эти два сценария будут развиваться в последствии. Сценарий с красным платьем — гораздо более захватывающий», — высказалась стилист.