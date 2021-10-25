Прием советовала Хромченко: Бузова отметилась на прогулке в маскулинной косухе с геометричной красной сумочкой

Даже самые обычные образы, состоящие из одежды неярких тонов, могут стать привлекательными благодаря одному аксессуару — красной сумочке. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Стилист уверена, что красная сумочка не только притягивает взгляды к себе, но к тому же моментально создает вокруг себя флер щегольства, делает образ дороже.

Этим приемом воспользовалась певица Ольга Бузова, которая облачилась на прогулку в маскулинную куртку-косуху и серые джинсы с аппликацией, выбрав в качестве аксессуара красную геометричную сумку.

К слову, ранее артистка признавалась, что у нее нет стилиста. И все образы, что видят на ней люди, составляет она сама. Звезда уверена, что у нее хороший вкус, который пошел из ее скромного детства, когда приходилось придумывать интересные варианты из недорогих одежды и аксессуаров.

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