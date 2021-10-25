«Выглядят очень дорого!»: Рогов посоветовал модные ботильоны, которые можно купить в масс-маркете

Важно из какого материала обувь и какая у нее отделка.

В этом сезоне на пике популярности светлая обувь, которая всегда выглядит более нарядно, молодо и дорого, чем темная. Александр Рогов представил на шоу СТС «Рогов в деле» ботильоны, которые смотрятся еще респектабельнее за счет цвета каблука.

Рогов выбрал мягкую модель оттенка слоновой кости с золотистым каблуком. И именно он усиливал эффект роскоши. Кроме того, к шпилькам можно подобрать стильные аксессуары, например, сумочку с цепью в тон или жакет с аналогичными пуговицами. С таким двойным блеском их хозяйка будет выглядеть просто сногсшибательно. Ботильоны имели модный в этом сезоне острый мыс.

«Очень классные, нарядные, нейтральные ботильоны с яркими золотыми каблучками. Выглядят очень дорого!» — сказал Рогов.

По словам ведущего, они хорошо будут смотреться и с деловым костюмом, и с простыми джинсами. Стоят такие ботильоны в масс-маркете 4999 рублей.

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