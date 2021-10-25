«Если ты можешь помочь – ты должен помочь»: Кудрявцева раскритиковала Собчак после ДТП

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись на канале НТВ раскритиковала светскую львицу Ксению Собчак, которая уехала в аэропорт сразу после ДТП в Сочи, в котором погиб человек.

«Если ты можешь помочь — ты должен помочь. Я, конечно, слышала, что говорит Ксения Собчак. Чем бы она помогла, что бы она сделала… Но, я думаю, что все мы люди и человеческий фактор никто не отменял. Хотя бы просто спросить, чем помочь». Лера Кудрявцева

При этом Лера Кудрявцева заметила, что тоже не может за два часа до вылета самолета приезжать в аэропорт, делая все в последний момент.

«Мне надо влететь и сразу в самолет», — сказала она.

Напомним, что Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. В страшной аварии в Сочи погибла Екатерина Тарасова. Светская львица торопилась в аэропорт.

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