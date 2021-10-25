«Ей на все положить»: сестра Михаила Ефремова сравнила смертельные ДТП брата и Ксении Собчак

Как отметила Анастасия, светская львица говорит часто эпатажные вещи.

Сестра актера Михаила Ефремова, Анастасия, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сравнила аварию своего брата и светской львицы Ксении Собчак.

«Я не вижу связи в аварии своего брата и Ксении Собчак. Насколько я понимаю, у нее существует некая маска, которая заключается в том, что она такая циничная, эгоистичная. Ей на все положить. Она в каждом интервью, которое я слышала, говорит абсолютно эпатажные вещи. Говорит, что ненавидит детей. Да ей данная ситуация просто по кайфу. Она говорит: «Я такая Собчак. Что там? Трупы. Да — нафиг». Села и уехала». Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, ее «несчастный брат» после ДТП шагу не сделал, когда это все случилось.

«Даже если мимо проезжал такой аварии, то он бы остановился. Просто вышел и оказал первую помощь», — заявила Анастасия Ефремова.

Напомним, что Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. В страшной аварии в Сочи погибла невиновная женщина — Екатерина Тарасова. Светская львица была на пассажирском месте.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП летом прошлого года в столице. По его вине погиб человек. Сейчас актер в колонии.

Смотрите также: