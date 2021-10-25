«Завел за баню и снял трусы до колен»: Меньщиков вспомнил историю с Собчак на «Доме-2»

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил их общую историю с телеведущей Ксенией Собчак, случившуюся на проекте.

«У меня был случай. Ксюша решила преподавать мне уроки, как надо общаться с дамами. Этикет мне преподавала. Как надо ухаживать, как комплименты говорить. Учила, учила. Пока я не завел ее за баню и трусы не снял до колен». Степан Меньщиков

«Ей или себе?» — уточнил заинтересовавшийся этой историей актер Марат Башаров, также пришедший в студию.

«Ей», — заметил Меньщиков. «Я подумал: «Ты че такая наглая?» Как она тогда орала. Она орет на всех. Она откровенная тетка», — заявил Степен Меньщиков.

Напомним, что Ксения Собчак и Степан Меньщиков вместе на протяжении пяти лет были на «Доме-2». Светская львица была ведущей, а шоумен — участником телестройки.

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