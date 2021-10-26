«Мне надоели ее выкидоны»: сын Светланы Светличной возмущен поведением матери

Наследник Алексей Ивашов сбился с ног, разыскивая маму. Он был шокирован, когда Светлана Светличная была найдена.

Светлана Светличная заслуженная артистка РСФСР. Она снялась в десятках разных фильмов. В свои 81 год актриса практически не сидит на одном месте. Ее можно увидеть на мероприятиях и в театре. Но недавно Светличная пропала. С 21 октября ее стали искать родные. Журналисты узнали о ее пропаже, когда артистка уже три дня не выходила на связь.

Больше всех за нее переживал сын Алексей Ивашов, который сбился с ног в поисках мамы. Ему помогали волонтеры, а также сотрудники полиции. И вот 26 октября стало известно, что Светлану Афанасьевну нашли живой и невредимой.

Более того, по некоторой информации, она находилась в киностудии Горького, где снималась для ток-шоу. Эти новости привели в бешенство ее наследника.

«Я шокирован. Она неделю шаталась. Где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был. Она даже не позвонила. Хочется ей так, значит, и я буду относиться к ней так. Бог ей в помощь. <…> Я больше к ней ни ногой, мне надоели ее выкидоны», — сообщил он каналу 360.

Также отметим, что волонтеры прошли более 30 км, когда искали артистку. При этом коллега звезды кино Иван Николаев, и ее менеджер Сергей Рублев обмолвились ранее, что Светличная никуда не пропала. Они заверили, что актриса просто не хочет выходить на связь.

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