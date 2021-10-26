«Вот вы здесь сидите, а надо мной издеваются»: что говорила Светличная перед исчезновением

Председатель гильдии актеров России Валерия Гущина рассказала, что актриса Светлана Светличная за день до своей пропажи приходила в организацию.

«Открылась дверь — зашла Светочка без звонка. «Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили», — сказала она». Валерия Гущина

По словам Валерии Гущиной, они провели Светличную к своему юристу. Потом отправили домой на такси по адресу ее проживания. Водитель должен был довести ее до двери. При этом Гущина заметила, что из Гильдии Светличная уезжала с рюкзачком, в котором были деньги и документы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Светлана Светличная пропала в Москве. Сейчас полиция пытается найти ее по камерам видеонаблюдения. Заметим, что 20 октября к ней приехала съемочная группа канала «Россия 1». Актриса не смогла открыть шлагбаум, и журналисты уехали. После этого следы Светличной теряются.

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