«Дала согласие»: Светлана Светличная передумала завещать квартиру соседям

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала, что вскоре переберется ближе к внучке. Актриса поняла, что нуждается в заботе родственников, поэтому перестала с ними враждовать.

Светлана Афанасьевна планирует продать жилплощадь стоимостью в 12 миллионов рублей, а потом переехать в квартиру в районе Сокольники.

«Я дала согласие внучке Маше, по весне меня будем перевозить в Сокольники. Там у меня будет своя квартира, но рядом с ними. Правда, нужно будет доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми. Я нуждаюсь. Время мое уходит, но до ста не хочу жить, достаточно 80» , — призналась Светличная в эфире программы «Ты не поверишь!».

Напомним, что в прошлом актриса не могла найти общий язык с семьей сына Алексея. Невестка и внучка, по мнению исполнительницы главной роли в фильме «Бриллиантовая рука», ради квартиры в центре столицы были готовы на все, даже на убийство знаменитой родственницы. Поэтому артистка намеревалась завещать квадратные метры соседям. Однако, позже передумала.

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