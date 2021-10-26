Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»

Картина «Разжимая кулаки» на днях была выдвинута на соискание престижной американской премии «Оскар». Об этом сообщил изданию «ТАСС» председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

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Председатель комитета объяснял их выбор тем, что сегодня премию куда чаще получают остросоциальные истории о непростых человеческих судьбах. У таких картин, по его мнению, куда больше шансов победить в современных реалиях, так как современным зрителям и жюри это нравится. Однако Чухрай заметил, что предсказать итоги конкурса все равно невозможно.

«Это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что надо выбирать то, что вы считаете успешным, получившимся, значительным здесь, а дальше там будут разбираться», — пояснил председатель.

94-я церемония вручения премии «Оскар» должна пройти 27 марта 2022 в Лос-Анджелесе в США. Там и решится судьба российской картины.

Напомним, фильм «Разжимая кулаки» — работа Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Картина показывает нам маленький североосетинский шахтерский городок, расположенный между скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Он крайне строго и жестко воспитывает детей, путая заботу с гиперопекой. Его старший сын уже сбежал в другой город, дочь готовится к побегу, а младший настолько потерян, что даже не знает, что хочет от жизни.

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