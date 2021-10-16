«Живет в Лос-Анджелесе»: Машков рассказал, как сложилась судьба мальчика Сани из фильма «Вор»

Актер Владимир Машков в Instagram рассказал о судьбе мальчика Сани из фильма «Вор». Его роль сыграл юный актер Миша Филипчук.

Как отметил Владимир Машков, этот парень решил не связывать жизнь с искусством. Между активными предложениями съемок и образованием он выбрал последнее.

«После школы Миша поступил на факультет общей и прикладной физики в МФТИ и занялся квантовой радиофизикой, работал в Москве бизнес-консультантом, а затем эмигрировал в США. Сегодня Михаилу 33 года, он живет в Лос-Анджелесе». Владимир Машков

Напомним, что фильм «Вор» в 1997 году получил шесть премий «Ника», включая за лучшую картину. Кроме того, был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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