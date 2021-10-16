Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

«Живет в Лос-Анджелесе»: Машков рассказал, как сложилась судьба мальчика Сани из фильма «Вор»

В картине известный актер сыграл главную роль - Толяна.

«Живет в Лос-Анджелесе»: Машков рассказал, как сложилась судьба мальчика Сани из фильма «Вор»
Владимир Машков. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Машков в Instagram рассказал о судьбе мальчика Сани из фильма «Вор». Его роль сыграл юный актер Миша Филипчук.

Владимир Машков и Михаил Филипчук
Владимир Машков и Михаил Филипчук. Фото: instagram.com/vladimirmashkov.ru/

Как отметил Владимир Машков, этот парень решил не связывать жизнь с искусством. Между активными предложениями съемок и образованием он выбрал последнее.

«После школы Миша поступил на факультет общей и прикладной физики в МФТИ и занялся квантовой радиофизикой, работал в Москве бизнес-консультантом, а затем эмигрировал в США. Сегодня Михаилу 33 года, он живет в Лос-Анджелесе».

Владимир Машков

Напомним, что фильм «Вор» в 1997 году получил шесть премий «Ника», включая за лучшую картину. Кроме того, был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Владимир МашковМиша ФилипчукПремия "Ника"Премия "Оскар"Фильм "Вор"