Получившую «Оскар» корейскую актрису спросили, как пахнет Брэд Питт

На прошедшей 25 апреля церемонии вручения кинопремии «Оскар» статуэтку за лучшую женскую роль второго плана получила 73-летняя корейская актриса Юн Еджон — за роль бабушки семейства в фильме «Минари». Награду женщине вручал сам Брэд Питт. Когда лауреатка спустилась со сцены, журналисты накинулись на нее с большим ажиотажем — и главной темой для вопросов стал именно контакт с голливудским красавчиком.

Прессу интересовало, какими словами обменялись артисты после торжественного вручения. А один из корреспондентов даже спросил госпожу Юн, как пахнет Брэд Питт.

«Я не нюхала его. Я не собака», — цитирует ответ актрисы портал Yahoo!

Известно, что картиной «Минари» занималась компания Plan B Entertainment — продюсерский центр Питта. Еджон также спросили, будет ли она когда-нибудь играть в Брэдом в одном фильме.

«Нет, с моими английским и возрастом этого никогда не случится, я так не думаю, — ответила женщина. — Это несбыточная мечта».

Добавим, что актриса стала первой азиаткой получившей «Оскар» в данной номинации. В прессе ее называют «Мерил Стрип из Кореи».

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